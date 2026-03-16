Bebé con patología cardíaca es trasladado en tiempo récord gracias a un cordón sanitario

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Un bebe de 40 días con una patología cardíaca fue trasladado de manera urgente desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba al Hospital de Niños en esa misma ciudad. La operación se realizó en un tiempo récord, gracias a un operativo sanitario que incluyó un cordón sanitario para facilitar el paso de la ambulancia.

El vuelo sanitario llegó poco después de las 20 y la ambulancia partió de la zona de avenida La Voz del Interior al 8500, recorriendo un trayecto hasta el hospital ubicado en Bajada Pucará al 700, en el barrio Crisol Norte. El equipo médico especializado esperaba su llegada para continuar con la atención del bebé.

Durante el traslado, el pequeño recibió asistencia con equipamiento médico y bajo estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Varias unidades de la Policía de Córdoba, incluyendo patrullas motorizadas y el Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GEOT), coordinó el despeje del tránsito para asegurar que la ambulancia circulara sin interrupciones.