Jueves, 11 de Junio 2026
Salud

Nuevas autoridades en Zona Sanitaria VI para mejorar servicios en hospital Luis Pasteur

Paola Sosa asume como jefa de la Zona Sanitaria VI en La Rioja, enfocándose en mejorar la atención sanitaria con nuevo equipamiento y un compromiso renovado. La salud pública enfrenta desafíos críticos.

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Redacción Equipo Editorial
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La Zona Sanitaria VI de La Rioja cuenta con nuevas autoridades tras la asunción de la licenciada Paola Sosa como jefa y el doctor Daniel López como director del Hospital Luis Pasteur. La ceremonia se llevó a cabo en el hospital y reunió a representantes del sistema sanitario y autoridades de distintos niveles.

Durante el evento, se entregó equipamiento médico para mejorar la atención en la región, lo cual incluye monitores de presión arterial y herramientas diversas. El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, resaltó el desafío que representa el nuevo liderazgo y la necesidad de compromiso y profesionalismo para fortalecer la atención, especialmente en el interior de la provincia.

Vergara también mencionó la implementación del Plan Provincial de Salud, que ha comenzado a mostrar resultados positivos a pesar de las adversidades generadas por las políticas nacionales. Advirtió sobre la alarmante reducción de recursos en áreas críticas, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de atención pública.

Paola Sosa enfatizó la importancia de la colaboración entre municipios para mejorar la salud pública y realizó un balance positivo de su gestión anterior. Por su parte, Daniel López se comprometió a continuar con las políticas sanitarias para mantener al hospital como un referente en la zona.

Etiquetas: la rioja zona sanitaria vi salud pública hospitales gobierno provincial paola sosa
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