Martes, 9 de Junio 2026
Salud

Romina Cuello toma las riendas del Plan Provincial de Salud y alerta sobre recortes federales

Romina Cuello asume como nueva Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud, enfrentando una crisis de insumos con más de 78 medicamentos sin envío desde Nación. Su gestión priorizará la atención básica ante el recorte de fondos.

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La designación de Romina Cuello como nueva Coordinadora Ejecutiva del Plan Provincial de Salud marca un cambio importante en la gestión sanitaria de La Rioja. Cuello, en diálogo con MEDIOS RIOJA, explicó que el sistema de salud provincial enfrenta serios desafíos debido a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

La funcionaria advirtió sobre una crisis de insumos, destacando que se han dejado de recibir más de 78 medicamentos esenciales desde el gobierno nacional. Esta situación ha generado una gran presión sobre las finanzas provinciales, complicando la continuidad de las prestaciones y el acceso a medicamentos para la población.

Cuello también se refirió a la reducción drástica de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación, que ahora cuenta solo con dos secretarías, lo que dificulta la coordinación y el seguimiento de las políticas de salud. Frente a esta realidad, su gestión se enfocará en reorganizar el Plan Provincial de Salud para priorizar recursos, asegurando la atención primaria y hospitalaria en un contexto de recortes significativos.

Etiquetas: la rioja romina cuello ministerio de salud crisis de insumos política de salud gobierno provincial
TL;DR

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