Miércoles, 10 de Junio 2026
Salud

Riesgo de sequía subterránea en La Rioja: expertos advierten sobre la crisis hídrica.

Investigadores de La Rioja alertan sobre la disminución de los niveles de agua subterránea, afectando a pequeños productores que dependen de pozos someros. La situación incrementa costos energéticos y podría llevar a un uso excesivo de agua.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Riesgo de sequía subterránea en La Rioja: expertos advierten sobre la crisis hídrica.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Investigadores han estado midiendo pozos de agua subterránea, ríos y manantiales en La Rioja y San Juan durante más de diez años, mostrando preocupación por los resultados y buscando soluciones a la crítica situación hídrica. Esteban Miguel, licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental, trabaja en el INTA en Chilecito, donde ha observado un descenso en los niveles de agua subterránea en el Valle Antinaco-Los Colorados, lo que implica una pérdida de reservas de agua.

Junto a Miguel, la bióloga Romina Battistella, del Instituto Nacional del Agua, ha colaborado en estudios que revelan que el 90% de las actividades productivas en San Juan dependen del acuífero Tulúm, el más grande de la provincia. Esta disminución de los niveles de agua afecta especialmente a pequeños productores con pozos menos profundos, limitando su capacidad para cultivar.

Desde el año pasado, algunas fincas han implementado sistemas híbridos que combinan energía solar y red eléctrica. Sin embargo, Miguel advierte que, si no se gestiona correctamente, esto podría llevar a un uso excesivo del agua, ya que la disponibilidad de energía solar puede incentivar un riego excesivo.

Etiquetas: la rioja chilecito agua subterránea crisis hídrica investigación intag
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4361 articles →

Artículos relacionados

Médicos de PAMI se movilizan en La Rioja: impacto en la atención médica local

Romina Cuello toma las riendas del Plan Provincial de Salud y alerta sobre recortes federales

PAMI enfrenta paro de médicos en La Rioja: exigen honorarios justos y mejoras laborales

Nuevos desafíos para el Ministerio de Salud: Quintela designa autoridades en La Rioja

La Rioja conmemora el “Día Provincial de la Memoria del VIH” con foco en la inclusión

Indio Solari: su salud genera preocupación tras internación por lipotimia

PAMI debe asegurar acceso inmediato a medicación vital para afiliada en La Rioja

Paro provincial en La Rioja: trabajadores de salud se movilizan por salarios dignos

Afectados por el paro: trabajadores de salud se movilizan en toda la provincia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar