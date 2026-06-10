La Rioja continúa sin casos de hantavirus: salud pública respira alivio

A pesar del aumento de casos de hantavirus en el país, La Rioja se mantiene libre de contagios. Las autoridades destacan el monitoreo preventivo para evitar brotes.

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El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reporta un aumento de casos de hantavirus en varias provincias de Argentina, aunque La Rioja no ha registrado contagios. Según el Ministerio de Salud provincial, la vigilancia activa y los protocolos de control han sido efectivos para mantener la enfermedad fuera del territorio.

Durante la semana epidemiológica 21, se confirmaron 47 nuevos casos a nivel nacional, elevando el total a 2026 casos. La región Centro concentra el 54% de los contagios, siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada con 44 casos. En el Noroeste, Salta representa el 81% de las cifras reportadas.

Las autoridades de salud de La Rioja han mencionado que el monitoreo preventivo se centra en personas con antecedentes de viaje a zonas donde el hantavirus está presente. Esta vigilancia es clave para prevenir la aparición de nuevos casos en la provincia.

El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores, y sus síntomas pueden confundirse con un resfriado común, aunque no presentan síntomas respiratorios superiores. Se recomienda a la población estar alerta ante cualquier síntoma y consultar a las autoridades sanitarias.