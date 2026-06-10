La Rioja implementa un plan para abordar el consumo problemático de sustancias

El gobernador Ricardo Quintela presentó un Plan Estratégico Intersectorial para abordar consumos problemáticos, buscando fortalecer la asistencia en Capital y Chilecito. Se priorizarán intervenciones preventivas desde edades tempranas, con el objetivo de reducir riesgos en toda la provincia. Conozca cómo se articularán esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para generar un impacto significativo en la comunidad.

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El gobernador Ricardo Quintela presentó el Plan Estratégico Intersectorial sobre Consumos Problemáticos, una nueva iniciativa para fortalecer políticas de prevención y asistencia en la provincia. Este proyecto busca coordinar esfuerzos entre organismos públicos e instituciones comunitarias, centrando su atención en intervenciones preventivas desde una edad temprana para mitigar los riesgos asociados al consumo problemático.

Durante el anuncio, Quintela hizo hincapié en la necesidad de colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, enfatizando que es crucial ofrecer respuestas integrales a esta problemática. La directora de Asistencia en Adicciones del Ministerio de Salud, Marisol Casulli, agregó que la propuesta busca establecer objetivos comunes para desarrollar proyectos preventivos en toda la provincia.

Asimismo, Casulli destacó la intención de ampliar la cobertura de los dispositivos de asistencia, que actualmente se limitan a Capital y Chilecito. Se busca que las intervenciones preventivas lleguen a los jóvenes antes de los 13 años, con el fin de prevenir el desarrollo de consumos problemáticos.

La directora de la Unidad Ejecutiva de Políticas Públicas sobre Adicciones, Alida Narváez, también participó en la presentación, subrayando la importancia de construir una agenda común entre todos los actores implicados en la temática, lo que permitirá avanzar hacia un enfoque integral en el tratamiento de estas problemáticas.