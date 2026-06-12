Viernes, 12 de Junio 2026
Salud

Avances en el acceso a medicamentos: el gobierno y farmacéuticas colaboran en La Rioja

Autoridades de La Rioja y representantes farmacéuticos se reunieron para discutir soluciones que mejoren el acceso a medicamentos, reduciendo plazos de pago y considerando ajustes impositivos. La estabilidad del sector es crucial ante el aumento de demanda invernal.

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El Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto a la Administración Provincial de Obra Social (APOS), la Cámara Farmacéutica Riojana (CAFRI) y el Colegio de Farmacéuticos, llevó a cabo una reunión para mejorar la situación del sector farmacéutico en La Rioja. El encuentro, encabezado por el ministro Fabián Blanco y el secretario de Hacienda Dante Herrera, se centró en analizar formas de fortalecer las prestaciones y facilitar el acceso a medicamentos para los afiliados.

Durante la jornada, se planteó la posibilidad de reducir los plazos de pago y solucionar las deudas vencidas, además de discutir la carga impositiva sobre la venta de medicamentos. Se consideró la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para el sector, dado que estos productos tienen precios regulados y en otras provincias disfrutan de beneficios fiscales.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer la coordinación con la industria farmacéutica, lo que resulta vital para las más de cien farmacias que operan en la provincia. La colaboración entre APOS y las farmacias es fundamental para garantizar el acceso a tratamientos médicos y sustentar empleos y prestaciones esenciales para miles de afiliados.

Las autoridades resaltaron la importancia del diálogo institucional para encontrar soluciones conjuntas que fortalezcan el sistema de salud y mejoren el acceso a los servicios farmacéuticos en La Rioja.

Etiquetas: la rioja ministerio de hacienda farmacia salud medicamentos apos
TL;DR

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