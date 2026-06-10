Cristian Pérez defiende la salud pública en Chepes frente al ajuste nacional

La crítica del diputado Cristian Pérez al ajuste del Gobierno Nacional resuena en Chepes, donde la comunidad espera mejoras en el sistema de salud tras la asunción de nuevas autoridades.

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La comunidad de Chepes se encuentra a la expectativa tras la asunción de nuevas autoridades en el sistema de salud, un momento que puede ser decisivo para mejorar la atención sanitaria. El diputado provincial Cristian Pérez criticó al Gobierno Nacional, alegando que la provincia enfrenta un ajuste que afecta a las comunidades y una discriminación en la distribución de recursos. A pesar de la adversidad, Pérez destacó el compromiso de la provincia en seguir trabajando por un sistema de salud fuerte y de calidad.

En este marco, el doctor Daniel López asumió como nuevo director del Hospital Luis Pasteur, mientras que la licenciada Paola Sosa pasó a liderar la Zona Sanitaria VI. Estos cambios en la dirección del hospital son vistos como una oportunidad para implementar estrategias que enfrenten la crisis económica y los recortes presupuestarios que han impactado en el sector salud.

Las críticas hacia el gobierno han crecido en medio de un descontento social palpable. La capacidad de las nuevas autoridades para garantizar la calidad del servicio de salud será observada con atención en los próximos meses, mientras la comunidad espera medidas efectivas para mitigar los efectos de la crisis en la atención sanitaria.