Mendoza reporta el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en el país

Mendoza reportó el primer deceso en Argentina por el virus de la gripe A H3N2, confirmando la muerte de un hombre de 74 años en el Hospital Carrillo. Este paciente, que presentaba patologías preexistentes, falleció tras complicaciones derivadas del virus, según explicó la directora del hospital, Beatriz Montenegro.

El hombre, originario de España, había llegado a Mendoza para visitar a su familia y había recibido la vacuna antigripal en Europa. Ingresó al hospital el 17 de diciembre y fue sometido a estrictos protocolos de aislamiento. Las autoridades realizaron un seguimiento de sus contactos cercanos, quienes no mostraron síntomas.

Montenegro enfatizó que las enfermedades crónicas pueden agravar el cuadro clínico en pacientes infectados con este virus. Ante esta situación, las autoridades sanitarias han intensificado el llamado a la vacunación antigripal, destacando que las tasas de vacunación actuales son insuficientes para prevenir complicaciones fatales.