Miércoles, 21 de Enero 2026
Mendoza reporta el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en el país
Salud

Mendoza reporta el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en el país

Se reportó la primera muerte en Argentina por gripe A H3N2 en Mendoza, un hombre de 74 años con patologías previas. Autoridades instan a vacunarse para prevenir complicaciones fatales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Mendoza reportó el primer deceso en Argentina por el virus de la gripe A H3N2, confirmando la muerte de un hombre de 74 años en el Hospital Carrillo. Este paciente, que presentaba patologías preexistentes, falleció tras complicaciones derivadas del virus, según explicó la directora del hospital, Beatriz Montenegro.

El hombre, originario de España, había llegado a Mendoza para visitar a su familia y había recibido la vacuna antigripal en Europa. Ingresó al hospital el 17 de diciembre y fue sometido a estrictos protocolos de aislamiento. Las autoridades realizaron un seguimiento de sus contactos cercanos, quienes no mostraron síntomas.

Montenegro enfatizó que las enfermedades crónicas pueden agravar el cuadro clínico en pacientes infectados con este virus. Ante esta situación, las autoridades sanitarias han intensificado el llamado a la vacunación antigripal, destacando que las tasas de vacunación actuales son insuficientes para prevenir complicaciones fatales.

Publicidad
Etiquetas: argentina gripe a salud vacunación enfermedades crónicas hospital carrillo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1189 articles →

Artículos relacionados

Aumento de vigilancia sanitaria en La Rioja ante casos importados de dengue e influenza A

Los Palacios contará con nueva Sala de Primeros Auxilios gracias a inversión provincial

Actualización epidemiológica: Argentina enfrenta nuevos desafíos en salud pública
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar