Domingo, 11 de Enero 2026
Salud

Estado de salud crítico de Milagro Sala genera preocupación en la comunidad argentina

El estado de salud de Milagro Sala es preocupante tras denuncias de hostigamiento judicial. Internada desde el 29 de diciembre, su situación reaviva el debate sobre la justicia en Argentina.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
El estado de salud de Milagro Sala, dirigente social y considerada presa política, es grave debido a las presiones que denuncia recibir durante sus audiencias judiciales. Desde el 29 de diciembre de 2025, se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet, en la provincia de Buenos Aires, tras una recomendación médica. Sala ha manifestado su cansancio ante el hostigamiento que afirma sufrir por parte de jueces, fiscales y médicos en Jujuy.

La líder social, detenida en 2016 después de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, también ha acusado a las autoridades de esa provincia de malversar recursos y de intentar imputarle cargos que considera injustos. Además, ha exigido que se investigue al exgobernador Gerardo Morales, a quien acusa de corrupción en la extracción de recursos naturales.

El caso de Milagro Sala sigue generando un intenso debate en Argentina sobre el uso de la justicia en cuestiones políticas y su impacto en la vida de los dirigentes sociales. En 2023, se le otorgó una sentencia de prisión domiciliaria que permanece vigente hasta el momento.

