Jueves, 19 de Marzo 2026
Operativo de limpieza en barrio Carlos Menem Jr. busca frenar el dengue en La Rioja
Salud

Operativo de limpieza en barrio Carlos Menem Jr. busca frenar el dengue en La Rioja

Un operativo en el barrio Carlos Menem Jr. involucró limpieza y prevención del dengue, con 93 domicilios relevados y 16 cargas de residuos extraídas. Este jueves, las acciones se trasladan a Los Cerros.

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El barrio Carlos Menem Jr. fue el escenario de un operativo integral coordinado por el Gobierno de La Rioja, a través de Rioja Vial y el Instituto de Servicios Ambientales (IREPCYSA). Desde el inicio de la semana, se llevaron a cabo tareas de limpieza, reparación y concientización sobre la prevención del dengue, en colaboración con el Centro Vecinal y su presidenta, Gladis Barros.

Durante la intervención, se trabajó en 8 manzanas y se visitaron 93 domicilios, donde se extrajeron 16 cargas de residuos, incluyendo basura y objetos en desuso. Además, se realizaron tareas de descacharreo y desmalezado en espacios comunitarios como la plaza y la cancha. Paralelamente, otra cuadrilla intervino en instituciones cercanas, retirando 10 cargas adicionales de residuos.

La empresa EDELAR también participó, evaluando el estado del alumbrado público y reemplazando fotocélulas defectuosas. Se utilizaron dos camiones volcadores, una minicargadora y otras unidades para llevar a cabo estas acciones. El próximo jueves 19, las tareas se trasladarán al barrio Los Cerros, donde se espera la presencia de autoridades para dialogar con los vecinos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial operativo de limpieza dengue barrio carlos menem jr. edelar
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