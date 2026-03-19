Operativo de limpieza en barrio Carlos Menem Jr. busca frenar el dengue en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El barrio Carlos Menem Jr. fue el escenario de un operativo integral coordinado por el Gobierno de La Rioja, a través de Rioja Vial y el Instituto de Servicios Ambientales (IREPCYSA). Desde el inicio de la semana, se llevaron a cabo tareas de limpieza, reparación y concientización sobre la prevención del dengue, en colaboración con el Centro Vecinal y su presidenta, Gladis Barros.

Durante la intervención, se trabajó en 8 manzanas y se visitaron 93 domicilios, donde se extrajeron 16 cargas de residuos, incluyendo basura y objetos en desuso. Además, se realizaron tareas de descacharreo y desmalezado en espacios comunitarios como la plaza y la cancha. Paralelamente, otra cuadrilla intervino en instituciones cercanas, retirando 10 cargas adicionales de residuos.

La empresa EDELAR también participó, evaluando el estado del alumbrado público y reemplazando fotocélulas defectuosas. Se utilizaron dos camiones volcadores, una minicargadora y otras unidades para llevar a cabo estas acciones. El próximo jueves 19, las tareas se trasladarán al barrio Los Cerros, donde se espera la presencia de autoridades para dialogar con los vecinos.