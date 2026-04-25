Sábado, 25 de Abril 2026
Alerta amarilla por tormentas: ¿Cómo se preparan los vecinos de La Rioja?
Clima

Alerta amarilla por tormentas: ¿Cómo se preparan los vecinos de La Rioja?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que podría afectar la región, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 mm. Se recomienda a la población estar atenta y prepararse ante posibles cambios climáticos.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas para este 25 de abril en diversas regiones de San Luis, Córdoba y Santa Fe. Se anticipan tormentas aisladas de intensidad variable, algunas fuertes, que podrían traer granizo, fuertes lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h.

Las proyecciones indican acumulaciones de precipitación entre 30 y 60 mm, con posibilidades de superación en áreas específicas. En San Luis, se espera que las tormentas se presenten por la tarde, mientras que en Córdoba afectarán la zona durante la tarde, excepto en San Justo, que lo hará por la noche. En Santa Fe, la lluvia comenzará en el sur por la tarde y se trasladará al centro durante la noche.

Además, Chubut se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos intensos, y la zona cordillerana de Río Negro también enfrenta alertas por nevadas. Las autoridades piden a la población que tome precauciones y siga las recomendaciones del SMN, especialmente en áreas rurales donde el impacto puede ser mayor.

El clima en La Rioja, que normalmente es seco, podría verse alterado por estos frentes fríos que vienen del sur, subrayando la necesidad de que los ciudadanos se mantengan informados y preparados ante cualquier eventualidad.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla tormentas clima servicio meteorológico nacional fenómenos climáticos
TL;DR

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