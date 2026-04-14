Martes, 14 de Abril 2026
Condiciones climáticas adversas: niebla y llovizna afectan la circulación en rutas riojanas
Clima

Condiciones climáticas adversas: niebla y llovizna afectan la circulación en rutas riojanas

Las autoridades de La Rioja advierten sobre condiciones climáticas adversas en rutas provinciales. Se recomienda extremar precauciones ante densa niebla y llovizna.

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Las autoridades de La Rioja han emitido una alerta técnica debido a las condiciones climáticas adversas que afectan las rutas provinciales. Se reporta densa niebla y llovizna persistente en varios tramos, incluyendo la Ruta Nacional 38 entre Chamical y La Rioja, así como en la Ruta Nacional 74 y la Ruta Nacional 79.

Los organismos de seguridad vial instan a los conductores a extremar precauciones, recomendando la reducción considerable de velocidad y el uso de luces bajas. Se advierte que el asfalto mojado incrementa la distancia de frenado, lo que hace crucial mantener un espacio seguro entre vehículos. Además, se sugiere evitar los adelantamientos y utilizar las líneas de la calzada como guía.

En caso de que la visibilidad se vuelva nula, las autoridades aconsejan detenerse en un lugar seguro fuera de la calzada y encender las balizas. El mensaje final enfatiza que "su seguridad es primero", recordando que no hay razón para arriesgar la vida en estas condiciones climáticas cambiantes.

Etiquetas: la rioja clima seguridad vial ruta 38 accidente de tránsito prevención
TL;DR

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