La calidad del agua en los diques de La Rioja, en peligro por sequías e incendios

La Rioja lleva a cabo un monitoreo científico de la calidad del agua en diques, analizando factores como sequías e incendios. Estos estudios son cruciales para entender el impacto ambiental y la biodiversidad local.

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El presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, informó sobre el monitoreo que se lleva a cabo en los diques de La Rioja para analizar la calidad del agua y el impacto de fenómenos como sequías, lluvias e incendios. Este estudio, que comenzó hace más de dos años, incluye análisis físico-químicos y microbiológicos, así como la evaluación de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos.

Los controles se realizan cada dos meses debido a la falta de variaciones significativas en algunos embalses. Las muestras de agua se extraen de casi todos los diques y del río Huaco, abarcando diversas áreas estratégicas de la provincia. Albrecht destacó que factores como el pH, el nivel del agua y la radiación solar influyen en la presencia de microorganismos y fauna asociada.

Particularmente preocupante es el efecto de los incendios cercanos a los diques, ya que las lluvias posteriores pueden arrastrar cenizas que alteran el ecosistema acuático. Albrecht subrayó la importancia de comprender estas correlaciones para generar conclusiones científicas y mencionó que los resultados de este trabajo han sido presentados en congresos y reuniones del ámbito científico.