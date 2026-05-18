Frío extremo: La Rioja y otras provincias bajo alerta amarilla este lunes

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Un alerta amarilla por frío extremo ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a una masa de aire polar que afectará gran parte del país. Las temperaturas extremadamente bajas se esperan para este lunes 18 de mayo, con un impacto notable en provincias del norte argentino y en zonas como La Rioja, donde se anticipan condiciones severas.

El SMN ha indicado que se registrarán las mañanas más frías del año, con un riesgo moderado para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Se han detectado temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C en diversas áreas, incluyendo el conurbano bonaerense y sectores costeros.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud ha proporcionado recomendaciones para mitigar riesgos. Se sugiere evitar la exposición prolongada al aire libre y usar varias capas de ropa ligera para mantener el calor. Además, es crucial asegurar una adecuada ventilación al utilizar calefactores y mantener una correcta hidratación, a pesar de que el frío disminuye la sensación de sed.