Sábado, 9 de Mayo 2026
Nevadas inusuales afectan a localidades de San Luis y Córdoba en pleno octubre
Clima

Nevadas inusuales afectan a localidades de San Luis y Córdoba en pleno octubre

Las nevadas inusuales sorprendieron a localidades de San Luis y Córdoba, generando un atractivo turístico inesperado en plena temporada otoñal. Las imágenes se viralizan, despertando el interés por estos paisajes invernales.

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Las localidades de San Luis y Córdoba experimentaron sorpresivas nevadas durante la noche del viernes, un fenómeno inusual para esta época del año, ya que el invierno comenzará oficialmente el 21 de junio. Según el diario El Chorrilero, las primeras nevadas se registraron en localidades como La Carolina y Valle de Pancanta.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran paisajes cubiertos de blanco, sorprendiendo tanto a vecinos como a turistas. En Córdoba, el Cerro Champaquí y el Valle de Calamuchita también recibieron nieve, lo que ha generado una gran expectativa en la comunidad.

El descenso de temperaturas en los últimos días creó las condiciones ideales para este fenómeno climático, que había sido anticipado por organismos meteorológicos. La llegada de turistas puede beneficiar a las localidades afectadas, aumentando el atractivo de sus paisajes invernales.

Etiquetas: san luis córdoba nevadas clima turismo invierno
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