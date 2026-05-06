Miércoles, 6 de Mayo 2026
Alerta amarilla en La Rioja: fuertes vientos amenazan la seguridad de la población
Clima

Alerta amarilla en La Rioja: fuertes vientos amenazan la seguridad de la población

Alerta amarilla por vientos intensos en La Rioja, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la cordillera. Se recomienda precaución y evitar actividades al aire libre.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por vientos y viento zonda que afectarán a gran parte del territorio provincial. Este aviso incluye a los departamentos Vinchina, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, Independencia y General Ángel Vicente Peñaloza, mientras que General Lamadrid y General Felipe Varela se encuentran bajo alerta naranja por la probable presencia de viento zonda.

Se prevé que los vientos alcancen velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la cordillera. En otras zonas de la provincia, la velocidad rondará entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían exceder los 65 km/h. El viento zonda podría llegar a 60 km/h, con ráfagas sobrepasando los 80 km/h.

Este fenómeno podría generar una notable reducción de la visibilidad, un aumento repentino de temperatura y condiciones de baja humedad. Las autoridades recomiendan precaución, especialmente en áreas afectadas, y sugieren evitar actividades al aire libre. El alerta se extiende desde la noche de este martes hasta el jueves de esta semana, y se insta a los ciudadanos a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Sistema Provincial de Emergencias La Rioja.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla viento zonda fenómenos meteorológicos emergencia departamentos afectados
TL;DR

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