Sábado, 2 de Mayo 2026
Vientos intensos generan alerta amarilla en Vinchina y Arauco: precaución recomendada
Clima

Vientos intensos generan alerta amarilla en Vinchina y Arauco: precaución recomendada

Alerta amarilla por vientos en Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela y Arauco, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en la cordillera. Se recomienda precaución.

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Un alerta amarilla fue emitido por el Sistema Provincial de Emergencias La Rioja debido a la posibilidad de vientos fuertes que afectarán a cuatro departamentos. El aviso incluye a Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela y Arauco.

Se anticipan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en áreas de cordillera y entre 50 y 60 kilómetros por hora en los departamentos mencionados. Este fenómeno se espera que tenga lugar durante la noche de hoy y el día de mañana, representando un riesgo potencial para la seguridad de los habitantes.

Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables al viento. Se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan ser desplazados. El pronóstico del tiempo sugiere que estos vientos están relacionados con un sistema de baja presión en la región.

A pesar de que este tipo de alertas son comunes durante cambios de estación, enfatizan la necesidad de preparación ante fenómenos naturales. Se espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días, aunque el monitoreo de la situación continuará para garantizar la seguridad de los residentes.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla vientos seguridad fenómenos meteorológicos sistema provincial de emergencias
TL;DR

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