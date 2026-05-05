Vientos zonda amenazan la seguridad en La Rioja: precauciones necesarias hasta el jueves

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La provincia de La Rioja enfrenta un alerta por vientos zonda, emitido por el Servicio de Información y Advertencia sobre el Tiempo (S.I.A.T). Este aviso se extiende desde la tarde del miércoles 6 de mayo hasta la mañana del jueves, con ráfagas significativas que podrían impactar diversas áreas de la región.

Las autoridades meteorológicas han recomendado a la población evitar actividades al aire libre y asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados. Aunque estos fenómenos son comunes en esta época, su intensidad puede variar, lo que genera preocupación, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo, fundamentales para la economía local.

Con el inicio del invierno, La Rioja puede experimentar variaciones climáticas que incluyen la posibilidad de incendios forestales, aumentando el riesgo en zonas rurales. Se insta a habitantes y visitantes a mantener precauciones mientras las condiciones se monitorean de cerca y se espera una mejora en los días siguientes.