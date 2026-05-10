Temperaturas otoñales en La Rioja: el impacto de la ciclogénesis en la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La llegada del otoño trae cambios significativos en las rutinas diarias de la comunidad, según el geógrafo y especialista en cambio climático Víctor Fuentes. Este fenómeno meteorológico, que ya afecta a la Patagonia y al centro de Argentina, comenzará a tener un impacto más moderado en La Rioja.

Fuentes explicó que se están registrando temperaturas propias de esta estación, con días más cortos y noches más largas. Actualmente, hay una notable amplitud térmica, con días agradables y mañanas frescas. El pronóstico indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 9 y 13 grados, mientras que las máximas variarán entre 19 y 27 grados, dependiendo de la zona.

El especialista también mencionó que en la zona oeste se espera una disminución de la temperatura y que no habrá precipitaciones, aunque la humedad comenzará a disiparse. Este cambio climático refleja transformaciones más amplias en el país, donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. La comunidad debe estar atenta a cómo estos cambios afectarán la producción agrícola, especialmente en sectores como la vitivinicultura y la olivicultura.