Domingo, 10 de Mayo 2026
Temperaturas otoñales en La Rioja: el impacto de la ciclogénesis en la región
Clima

Temperaturas otoñales en La Rioja: el impacto de la ciclogénesis en la región

El avance de la ciclogénesis traerá cambios significativos en La Rioja, con temperaturas mínimas entre 9 y 13 grados y máximas que alcanzarán hasta 27. La comunidad se prepara para un otoño fresco que podría afectar la agricultura local.

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La llegada del otoño trae cambios significativos en las rutinas diarias de la comunidad, según el geógrafo y especialista en cambio climático Víctor Fuentes. Este fenómeno meteorológico, que ya afecta a la Patagonia y al centro de Argentina, comenzará a tener un impacto más moderado en La Rioja.

Fuentes explicó que se están registrando temperaturas propias de esta estación, con días más cortos y noches más largas. Actualmente, hay una notable amplitud térmica, con días agradables y mañanas frescas. El pronóstico indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 9 y 13 grados, mientras que las máximas variarán entre 19 y 27 grados, dependiendo de la zona.

El especialista también mencionó que en la zona oeste se espera una disminución de la temperatura y que no habrá precipitaciones, aunque la humedad comenzará a disiparse. Este cambio climático refleja transformaciones más amplias en el país, donde los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. La comunidad debe estar atenta a cómo estos cambios afectarán la producción agrícola, especialmente en sectores como la vitivinicultura y la olivicultura.

Etiquetas: la rioja ciclogénesis cambio climático clima agricultura temperaturas
TL;DR

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