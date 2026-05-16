Sábado, 16 de Mayo 2026
Cientos de camiones varados en Ruta 7 tras el cierre del Paso Cristo Redentor por nieve
Clima

Cientos de camiones varados en Ruta 7 tras el cierre del Paso Cristo Redentor por nieve

El Paso Cristo Redentor, que une Argentina y Chile, fue cerrado por tiempo indeterminado debido a un fuerte temporal de nieve. Más de 700 camiones están varados en la Ruta 7.

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El Paso Cristo Redentor, que conecta Argentina y Chile, ha sido cerrado de manera preventiva por tiempo indeterminado debido a condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña. Este cierre se produce tras un fuerte temporal de nieve que ha impactado la región fronteriza, llevando a las autoridades a tomar medidas urgentes.

Más de 700 camiones se encuentran varados en la Ruta 7, a la altura de la destilería, y también en la Ruta 40. Además, se ha cerrado preventivamente el Paso Pehuenche en Malargüe. Las autoridades han recomendado a la población evitar viajar a la alta montaña y reprogramar sus planes, ya que se anticipan más tormentas de nieve durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un brusco cambio en el clima, con lluvias y lloviznas, además de nevadas. Para el sábado, se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados en el Gran Mendoza. El domingo se prevé una leve mejoría, con mínimas de -1 grado y máximas de 15 grados, aunque continuarán las heladas generales y nieblas matinales.

Etiquetas: argentina cierre de paso condiciones climáticas ruta 7 frontera malargüe
TL;DR

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