Sábado, 11 de Abril 2026
Tormentas amenazan a La Rioja y otras provincias: precauciones a tener en cuenta este sábado
Clima

Tormentas amenazan a La Rioja y otras provincias: precauciones a tener en cuenta este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para hoy, con precipitaciones de 30 a 70 mm en varias provincias. Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas que afecta a diversas provincias, incluyendo Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Luis. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de granizo y ráfagas.

Se estima que la precipitación acumulada alcanzará entre 30 y 70 mm, aunque en San Luis se prevén valores entre 15 y 30 mm. Las tormentas comenzarán a afectar en distintas franjas horarias, siendo más intensas en la mañana y tarde en San Luis y Córdoba, y por la tarde y noche en Corrientes y Misiones.

Las autoridades locales han instado a la población a tomar precauciones, sugiriendo limitar las salidas durante las tormentas y mantener despejados techos y desagües. Además, se recomienda tener un kit de emergencia a mano con elementos esenciales como linternas y agua potable.

La alerta amarilla, que indica un riesgo moderado, recalca la necesidad de estar preparados ante fenómenos meteorológicos. Las autoridades seguirán monitoreando la situación y actualizarán la información según sea necesario.

Etiquetas: argentina alerta amarilla tormentas servicio meteorológico precipitaciones recomendación de seguridad
TL;DR

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