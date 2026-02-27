Campanas sufre daños agrícolas severos tras granizada de más de 20 cm de hielo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una intensa tormenta de granizo, lluvia y viento afectó gravemente a la localidad de Campanas, en el departamento Famatina, durante la tarde de este jueves. El fenómeno climático, que se extendió por media hora, transformó el entorno rápidamente y causó serios daños en la producción agrícola local.

Los reportes indican que la caída de granizo duró casi treinta minutos, acompañada de ráfagas de viento que complicaron el tránsito en la zona. Se registraron acumulaciones de más de 20 centímetros de granizo, cubriendo calles y veredas, lo que dejó un impacto visual notable.

Aparte de las complicaciones en la circulación, la mayor preocupación reside en el sector agrícola, ya que se reportaron graves daños en los cultivos en desarrollo. Al finalizar la jornada, el personal municipal y productores comenzaron a evaluar las pérdidas materiales, generando incertidumbre en la comunidad respecto a la magnitud de los daños ocasionados por la tormenta.