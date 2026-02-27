Viernes, 27 de Febrero 2026
Campanas sufre daños agrícolas severos tras granizada de más de 20 cm de hielo
Campanas sufre daños agrícolas severos tras granizada de más de 20 cm de hielo

Un temporal de granizo y viento causó graves daños en la producción agrícola de Famatina, afectando cultivos en desarrollo. Más de 20 cm de granizo cubrieron Campanas, complicando la circulación. Las pérdidas son inciertas.

Hace 5 h
Una intensa tormenta de granizo, lluvia y viento afectó gravemente a la localidad de Campanas, en el departamento Famatina, durante la tarde de este jueves. El fenómeno climático, que se extendió por media hora, transformó el entorno rápidamente y causó serios daños en la producción agrícola local.

Los reportes indican que la caída de granizo duró casi treinta minutos, acompañada de ráfagas de viento que complicaron el tránsito en la zona. Se registraron acumulaciones de más de 20 centímetros de granizo, cubriendo calles y veredas, lo que dejó un impacto visual notable.

Aparte de las complicaciones en la circulación, la mayor preocupación reside en el sector agrícola, ya que se reportaron graves daños en los cultivos en desarrollo. Al finalizar la jornada, el personal municipal y productores comenzaron a evaluar las pérdidas materiales, generando incertidumbre en la comunidad respecto a la magnitud de los daños ocasionados por la tormenta.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

