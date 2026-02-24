Martes, 24 de Febrero 2026
Aconquija se recupera rápidamente tras el paso de un tornado sin consecuencias graves
Aconquija se recupera rápidamente tras el paso de un tornado sin consecuencias graves

Un tornado sorprendió en Campo del Pucará, Catamarca, causando temor pero sin heridos ni daños materiales. La comunidad aún procesa este inusual fenómeno meteorológico.

Un tornado sorprendió a los habitantes de Aconquija en el departamento Andalgalá durante la tarde de hoy. Este fenómeno meteorológico, poco común en la zona cordillerana del oeste catamarqueño, generó asombro y preocupación al formarse un embudo de viento que descendía desde las nubes.

El tornado fue claramente visible en el área de Campo del Pucará, donde los vecinos, ante lo inusual del evento, registraron la situación con sus dispositivos móviles, lo que facilitó la rápida difusión de videos y testimonios en redes sociales. A pesar del temor inicial, los informes preliminares indicaron que no hubo heridos ni daños materiales significativos en viviendas o puestos rurales.

El fenómeno se limitó a la zona de Campo del Pucará y no avanzó hacia las áreas urbanas más pobladas de Aconquija. Aunque la calma ha regresado a la región, las autoridades locales continúan con el monitoreo preventivo tras este evento meteorológico inusual que ha impactado a la comunidad.

