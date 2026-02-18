Miércoles, 18 de Febrero 2026
Tormentas severas y descenso térmico: recomendaciones del Centro de Monitoreo SAT para los riojanos
Clima

Tormentas severas y descenso térmico: recomendaciones del Centro de Monitoreo SAT para los riojanos

La provincia experimentará un cambio drástico en el clima, con temperaturas que alcanzarán los 38°C y la posibilidad de tormentas severas entre jueves y sábado. Se aconseja a la población extremar precauciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Centro de Monitoreo SAT alertó sobre un cambio drástico en las condiciones climáticas para la región, después de un miércoles con temperaturas extremas que alcanzaron los 38°C. Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas de un aumento de nubosidad. El pronóstico para los días entre el jueves y el sábado indica un fenómeno de inestabilidad severo, con la posibilidad de tormentas localmente fuertes.

Las condiciones podrían incluir intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, lo que lleva a las autoridades a recomendar a la población extremar las precauciones. A pesar de la severidad del pronóstico, no se descartan mejoramientos temporales en el clima durante estos días.

Hacia el final de la semana, se espera un alivio térmico, con temperaturas máximas entre 24°C y 27°C. El ciclo de inestabilidad culminará el domingo con probables lloviznas y un notable descenso de la temperatura, alcanzando una máxima estimada de 23°C.

Etiquetas: la rioja clima tormentas inestabilidad granizo sat
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1702 articles →

Artículos relacionados

Alerta amarilla por lluvias y vientos: precauciones necesarias en La Rioja desde hoy

Tormentas amenazan la región: La Rioja bajo alerta amarilla y medidas preventivas en marcha

Vecinos de La Rioja deben prepararse para intensas lluvias y fuertes vientos este fin de semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar