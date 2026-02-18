Tormentas severas y descenso térmico: recomendaciones del Centro de Monitoreo SAT para los riojanos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Centro de Monitoreo SAT alertó sobre un cambio drástico en las condiciones climáticas para la región, después de un miércoles con temperaturas extremas que alcanzaron los 38°C. Se anticipan tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas de un aumento de nubosidad. El pronóstico para los días entre el jueves y el sábado indica un fenómeno de inestabilidad severo, con la posibilidad de tormentas localmente fuertes.

Las condiciones podrían incluir intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, lo que lleva a las autoridades a recomendar a la población extremar las precauciones. A pesar de la severidad del pronóstico, no se descartan mejoramientos temporales en el clima durante estos días.

Hacia el final de la semana, se espera un alivio térmico, con temperaturas máximas entre 24°C y 27°C. El ciclo de inestabilidad culminará el domingo con probables lloviznas y un notable descenso de la temperatura, alcanzando una máxima estimada de 23°C.