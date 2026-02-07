Vecinos de La Rioja deben prepararse para intensas lluvias y fuertes vientos este fin de semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La alerta amarilla emitida por la provincia de La Rioja indica la posibilidad de lluvias aisladas y vientos que superarán los 60 kilómetros por hora en la cordillera. Esta situación se extenderá desde la noche del viernes hasta el domingo, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en otras áreas del territorio.

Además, el Servicio de Información y Alerta Temprana (SIAT) advirtió sobre un alto riesgo de incendios que afecta varios departamentos, incluidos Famatina, Chilecito y Chamical. En estos lugares, la amenaza de incendio es considerable, mientras que en Vinchina y otros departamentos, el riesgo se clasifica como moderado. Esta alerta también estará vigente durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas adversas han llevado a las autoridades provinciales a instar a la población a tomar precauciones, evitando quemas y usando el fuego con cautela en áreas abiertas. Equipos de protección civil están preparados para actuar y se han establecido protocolos para enfrentar ambas emergencias.

La combinación de lluvias, vientos fuertes y riesgo de incendios presenta un fin de semana crítico para La Rioja, lo que requiere que la comunidad esté alerta y actúe con responsabilidad para prevenir situaciones peligrosas.