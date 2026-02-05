Jueves, 5 de Febrero 2026
Tormentas y fuertes vientos amenazan la seguridad de los riojanos este jueves
Tormentas y fuertes vientos amenazan la seguridad de los riojanos este jueves

Este jueves, La Rioja enfrenta un alerta amarilla por tormentas aisladas con ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias acumuladas entre 30 y 50 mm. Se aconseja precaución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
Un alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la probabilidad de tormentas aisladas en varias localidades de La Rioja, incluyendo Chilecito, Famatina y General Ángel Vicente Peñaloza. Se prevén condiciones climáticas adversas que podrían incluir actividad eléctrica intensa y caída ocasional de granizo.

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h, y se estima que la precipitación acumulada oscilará entre 30 y 50 milímetros. El SMN ha recomendado evitar actividades al aire libre y tomar precauciones ante posibles anegamientos.

La alerta no solo afecta a La Rioja, sino que también se extiende a varias provincias del centro y norte del país, como Córdoba, San Juan y Tucumán. Se anticipan mejoras temporarias en el clima, pero con posibilidad de nuevas tormentas hacia la tarde y noche.

Los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN, ya que la situación meteorológica puede actualizarse a lo largo del día.

Etiquetas: la rioja chilecito famatina alerta amarilla tormentas clima
