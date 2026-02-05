Tormentas y fuertes vientos amenazan la seguridad de los riojanos este jueves

Un alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la probabilidad de tormentas aisladas en varias localidades de La Rioja, incluyendo Chilecito, Famatina y General Ángel Vicente Peñaloza. Se prevén condiciones climáticas adversas que podrían incluir actividad eléctrica intensa y caída ocasional de granizo.
Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 km/h, y se estima que la precipitación acumulada oscilará entre 30 y 50 milímetros. El SMN ha recomendado evitar actividades al aire libre y tomar precauciones ante posibles anegamientos.
La alerta no solo afecta a La Rioja, sino que también se extiende a varias provincias del centro y norte del país, como Córdoba, San Juan y Tucumán. Se anticipan mejoras temporarias en el clima, pero con posibilidad de nuevas tormentas hacia la tarde y noche.
Los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN, ya que la situación meteorológica puede actualizarse a lo largo del día.