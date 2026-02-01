Ruta Nacional 141 inhabilitada entre Chepes y San Juan: vecinos alertan por daños severos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Vialidad Nacional ha implementado un corte total de circulación en la Ruta Nacional N° 141 entre Chepes y Caucete debido a condiciones climáticas extremas. Esta decisión se tomó el 31 de enero de 2026, en colaboración con Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan y Defensa Civil, ante el peligro que representa transitar por esta ruta.

Se prohíbe el paso de cualquier tipo de vehículo, incluidos camiones, colectivos y vehículos particulares, así como el ingreso desde Valle Fértil. Las condiciones en la zona han llevado a la aparición de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y daños en el tendido eléctrico, lo que hace que la circulación sea peligrosa para todos.

Vialidad Nacional evaluará la situación durante la mañana para decidir la duración del corte. Se insta a la población, transportistas y empresas de colectivos a no intentar circular por la RN 141 hasta nuevo aviso.