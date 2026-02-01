Domingo, 1 de Febrero 2026
Ruta Nacional 141 inhabilitada entre Chepes y San Juan: vecinos alertan por daños severos.
Vialidad Nacional ha cerrado de manera preventiva la RN 141 entre Chepes y Caucete por tormentas eléctricas y fuertes vientos. Se prohíbe la circulación de todos los vehículos, incluyendo camiones y colectivos. Se recomienda no intentar transitar por la ruta hasta nuevo aviso.

Vialidad Nacional ha implementado un corte total de circulación en la Ruta Nacional N° 141 entre Chepes y Caucete debido a condiciones climáticas extremas. Esta decisión se tomó el 31 de enero de 2026, en colaboración con Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan y Defensa Civil, ante el peligro que representa transitar por esta ruta.

Se prohíbe el paso de cualquier tipo de vehículo, incluidos camiones, colectivos y vehículos particulares, así como el ingreso desde Valle Fértil. Las condiciones en la zona han llevado a la aparición de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y daños en el tendido eléctrico, lo que hace que la circulación sea peligrosa para todos.

Vialidad Nacional evaluará la situación durante la mañana para decidir la duración del corte. Se insta a la población, transportistas y empresas de colectivos a no intentar circular por la RN 141 hasta nuevo aviso.

