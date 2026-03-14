Sábado, 14 de Marzo 2026
Terremoto de 6.3 en Chile genera preocupación en La Rioja tras el sismo de hoy
Clima

Terremoto de 6.3 en Chile genera preocupación en La Rioja tras el sismo de hoy

Un sismo de 6.3 en Huasco, Chile, también fue sentido en La Rioja, generando interés en la actividad tectónica local. Las autoridades están evaluando medidas de seguridad ante posibles emergencias.

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Un sismo de 6.3 de magnitud se registró este viernes en la ciudad chilena de Huasco, a las 10:39 (hora local), con un epicentro a 41.0 kilómetros al suroeste de la ciudad y a una profundidad de 27.0 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). Aunque el movimiento telúrico fue percibido en varias localidades de la región, no se han reportado daños significativos.

Las autoridades chilenas respondieron rápidamente, emitiendo alertas y monitoreando la situación para mantener informada a la comunidad. Los habitantes de Huasco y sus alrededores fueron instados a seguir las recomendaciones de seguridad.

En la región de La Rioja, Argentina, también se sintió el impacto del sismo, aunque sin efectos graves. Este evento ha reavivado el interés por la investigación de la actividad tectónica en la zona, donde han ocurrido eventos similares en el pasado, aunque menos frecuentes.

Las autoridades provinciales y locales continúan evaluando las medidas de seguridad ante posibles emergencias sísmicas. La población ha reaccionado con tranquilidad, mostrando solidaridad y apoyo mutuo en estos momentos de crisis.

Etiquetas: la rioja huasco sismo emergencia prevención actividad tectónica
TL;DR

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