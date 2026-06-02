Martes, 2 de Junio 2026
Clima

Condiciones climáticas adversas: lluvias y vientos afectan a departamentos de La Rioja

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió alerta amarilla por lluvias, vientos y niebla desde esta noche hasta la mañana del miércoles. Se recomienda precaución en las rutas.

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Condiciones climáticas adversas: lluvias y vientos afectan a departamentos de La Rioja
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido una alerta amarilla preventiva por condiciones climáticas adversas que incluyen lluvias aisladas, vientos y niebla. Se espera que estos fenómenos se presenten entre la noche del martes y la mañana del miércoles 3 de junio.

Las lluvias afectarán a los departamentos Capital, Independencia, Chamical, General Ángel Vicente Peñaloza, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Por otro lado, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en Vinchina y General Lamadrid.

Adicionalmente, se ha activado una alerta amarilla por niebla en General Lamadrid, General Felipe Varela, Chilecito, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital e Independencia. La presencia de bancos de niebla podría afectar la visibilidad en rutas, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante las condiciones meteorológicas que se prevén.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias vientos niebla sistema provincial de emergencias
TL;DR

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