Martes, 2 de Junio 2026
Clima

Vecinos de La Rioja en alerta: tormentas y vientos intensos amenazan la noche y madrugada

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió alerta amarilla por lluvias, vientos de hasta 60 km/h y niebla, afectando a varios departamentos. Se recomienda precaución en la circulación y seguir actualizaciones meteorológicas.

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Redacción Equipo Editorial
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla que advierte sobre la posibilidad de lluvias aisladas, vientos intensos y niebla en varios departamentos de la provincia. Este aviso se da en un contexto climático que podría impactar las actividades diarias de los habitantes.

El alerta por lluvias abarca a los departamentos Capital, Independencia, Chamical, Famatina, entre otros. Se prevé que estas condiciones generen inconvenientes en la circulación y en actividades al aire libre, especialmente en la noche de este lunes y en la madrugada del martes 2 de junio.

Además, el alerta por vientos afecta a los departamentos Vinchina, General Lamadrid y General Ocampo, donde se pronostican ráfagas que podrían superar los 60 km/h en zonas cordilleranas. Por su parte, la niebla afectará la visibilidad en departamentos como Chilecito y Sanagasta, complicando el tránsito.

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y a estar atenta a las actualizaciones del clima, ya que la combinación de estos fenómenos meteorológicos demandará especial atención para garantizar la seguridad de todos.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias vientos niebla fenómenos meteorológicos
TL;DR

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