Viernes, 12 de Junio 2026
Clima

Precauciones necesarias: condiciones climáticas adversas afectan la circulación en La Rioja hoy

La visibilidad en rutas de La Rioja es crítica por niebla y fuertes vientos, lo que obliga a las autoridades a instar a la precaución y seguir medidas de seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Las autoridades han emitido un llamado a la ciudadanía para que extremen las medidas de seguridad vial debido a un fenómeno de niebla sectorizada y la vigencia de una alerta preventiva por fuertes vientos. Durante la mañana de este viernes, la visibilidad en calles y rutas de la capital y sus alrededores ha disminuido considerablemente, lo que genera condiciones peligrosas para quienes se trasladan a sus trabajos o estudios.

La Policía provincial ha intensificado los operativos de prevención en las rutas más transitadas, recomendando a los conductores mantener una distancia prudente entre vehículos y reducir la velocidad en zonas con baja visibilidad. Además, se advierte que la combinación de niebla y vientos fuertes puede complicar aún más la circulación.

Se han reportado áreas con visibilidad reducida en las rutas provinciales, especialmente en los caminos que conectan con localidades como Chilecito y Famatina. Las autoridades aconsejan a los automovilistas evitar viajar si no es estrictamente necesario. A medida que avanza la jornada, se espera una mejora en las condiciones climáticas, pero las recomendaciones de seguridad seguirán en vigencia.

Etiquetas: la rioja chilecito famatina niebla seguridad vial tránsito
TL;DR

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