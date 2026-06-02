Martes, 2 de Junio 2026
Clima

Condiciones climáticas adversas: lluvias y fuertes vientos afectarán a La Rioja esta noche

El clima en La Rioja se tornará inestable con alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes. Se prevén ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en la zona cordillerana. Se recomienda precaución en rutas y actividades al aire libre.

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Las condiciones climáticas en La Rioja estarán inestables en las próximas horas, según un informe del Sistema Provincial de Emergencias. Se ha emitido una alerta amarilla que advierte sobre la posibilidad de lluvias aisladas y vientos fuertes en varios departamentos de la provincia, especialmente entre la noche de este lunes y la mañana del martes.

El aviso abarca a los departamentos de Capital, Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h en la zona cordillerana de Vinchina y General Lamadrid, mientras que en otros departamentos las velocidades podrían llegar a 50 km/h.

Además, se ha emitido una advertencia especial por niebla en General Lamadrid, General Felipe Varela, Chilecito, Famatina, San Blas de los Sauces, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Capital e Independencia, que podría reducir significativamente la visibilidad en rutas y caminos provinciales. Las autoridades recomiendan circular con precaución y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

Etiquetas: la rioja clima alerta amarilla lluvias viento emergencias
TL;DR

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