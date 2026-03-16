Lunes, 16 de Marzo 2026
Vecinos de La Rioja se preparan para tormentas y vientos intensos este lunes
Clima

Vecinos de La Rioja se preparan para tormentas y vientos intensos este lunes

La alerta amarilla por tormentas del SMN afecta a Chamical, General Belgrano y General Ocampo, con ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias de 25 a 50 mm. Se recomienda precaución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 29 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas para este lunes, afectando principalmente a los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Se anticipa la formación de tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o severas.

Las condiciones climáticas incluyen actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, granizo y lluvias intensas en cortos períodos, con acumulaciones de precipitación que podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros. Sin embargo, existe la posibilidad de que en algunas áreas se superen estas cifras.

Este fenómeno es parte de un sistema de inestabilidad que afecta al centro y norte del país, favorecido por el aire cálido y la humedad. Las autoridades instan a la población a evitar actividades al aire libre durante las tormentas y a mantenerse alejados de árboles y zonas propensas a inundaciones. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico del tiempo y la alerta emitida por el SMN, especialmente en el sur provincial, donde se prevén las tormentas más fuertes.

Etiquetas: la rioja chamical alerta amarilla tormentas clima servicio meteorológico nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2319 articles →

Artículos relacionados

Lluvias y tormentas amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana

Terremoto de 6.3 en Chile genera preocupación en La Rioja tras el sismo de hoy

Alerta Amarilla en La Rioja: lluvias y vientos intensos amenazan la noche del lunes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar