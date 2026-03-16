Vecinos de La Rioja se preparan para tormentas y vientos intensos este lunes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas para este lunes, afectando principalmente a los departamentos Chamical, General Belgrano y General Ocampo. Se anticipa la formación de tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o severas.

Las condiciones climáticas incluyen actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, granizo y lluvias intensas en cortos períodos, con acumulaciones de precipitación que podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros. Sin embargo, existe la posibilidad de que en algunas áreas se superen estas cifras.

Este fenómeno es parte de un sistema de inestabilidad que afecta al centro y norte del país, favorecido por el aire cálido y la humedad. Las autoridades instan a la población a evitar actividades al aire libre durante las tormentas y a mantenerse alejados de árboles y zonas propensas a inundaciones. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico del tiempo y la alerta emitida por el SMN, especialmente en el sur provincial, donde se prevén las tormentas más fuertes.