Sábado, 14 de Marzo 2026
Lluvias y tormentas amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana
Clima

Lluvias y tormentas amenazan a La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en La Rioja por lluvias y vientos que podrían superar los 60 km/h. Se recomienda evitar actividades al aire libre y estar atentos a actualizaciones. Las autoridades están preparadas para responder a emergencias.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarilla por la posibilidad de lluvias, tormentas y vientos en la provincia de La Rioja. Este aviso incluye a todos los departamentos, destacando que las tormentas podrían afectar a Capital, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín.

Los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela y Arauco serán impactados por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h. Se aconseja a la población evitar actividades al aire libre durante la noche del viernes y la mañana del sábado, momentos en que se espera que la situación climática sea más severa.

Las autoridades locales han indicado que están preparadas para responder ante cualquier eventualidad y que los equipos de emergencia estarán en alerta para actuar rápidamente. Se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a través de medios oficiales.

La colaboración entre los organismos de seguridad y la comunidad es vital para enfrentar esta situación. Aunque este tipo de alertas son comunes, la comunicación efectiva ayudará a mitigar cualquier inconveniente que puedan causar las fuertes lluvias y tormentas.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias y tormentas gobierno provincial condiciones climáticas seguridad pública
TL;DR

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