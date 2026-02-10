Martes, 10 de Febrero 2026
Alerta amarilla por lluvias y vientos: precauciones necesarias en La Rioja desde hoy
Alerta amarilla por lluvias y vientos: precauciones necesarias en La Rioja desde hoy

El Sistema Integrado de Alerta Temprana emitió un alerta amarilla por lluvias y vientos en varios departamentos, incluyendo Chilecito y Famatina. Se anticipan ráfagas de hasta 75 km/h. La comunidad debe estar atenta y seguir las recomendaciones de seguridad.

El Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT) ha emitido un alerta amarilla por la posible llegada de lluvias aisladas y vientos fuertes en varios departamentos de La Rioja. Esta advertencia afecta a localidades como Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, entre otros, lo que podría impactar a un gran número de habitantes.

Las ráfagas de viento se prevén que alcancen entre 60 y 75 kilómetros por hora en algunas zonas, especialmente en la cordillera y en los departamentos mencionados. El alerta se encuentra vigente desde la noche de este lunes y se estima que durará hasta la madrugada del martes. Las autoridades locales han comenzado a monitorear la situación para mantener informada a la población sobre cualquier cambio.

Se ha recomendado a la comunidad estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, ya que existe la posibilidad de cortes en el suministro de electricidad y otros servicios básicos. La preparación ante fenómenos climáticos adversos es esencial y se alienta a los residentes a seguir las indicaciones de seguridad de los canales oficiales.

Los servicios de emergencia y las autoridades trabajan en conjunto para garantizar que los recursos estén disponibles en caso de que la situación se complique. Esta alerta resalta la necesidad de un enfoque proactivo frente a los retos climáticos que enfrenta la región.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias vientos emergencia condiciones climáticas
