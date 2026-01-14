Clima en Villa Unión: se esperan lluvias y descenso de temperatura para hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este miércoles 14 de enero, en Villa Unión, se espera una temperatura máxima de 34°C y mínima de 17°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la mañana, no se anticipan precipitaciones, con una humedad del 77% y vientos suaves de 11 km/h provenientes del noroeste.

Para la media mañana, la humedad descenderá al 67% y se prevén vientos de 7 km/h del noreste. En la tarde y noche, se mantendrá la ausencia de lluvias, con vientos leves de 19 km/h del sur.

El SMN es el organismo encargado de la recopilación y difusión de información meteorológica, emitiendo alertas para fenómenos que puedan afectar a la población. Estas alertas se comunican con anticipación para facilitar la toma de decisiones ante condiciones climáticas adversas.