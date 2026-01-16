Clima en Villa Unión: se esperan temperaturas extremas y lluvias para hoy

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este viernes 16 de enero, el pronóstico del tiempo en Villa Unión indica que la temperatura alcanzará una máxima de 29°C y una mínima de 19°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén vientos del sur a 18 km/h y una humedad promedio del 66% durante la jornada.

En las primeras horas de la mañana, no se esperan precipitaciones, manteniéndose esa tendencia hacia media mañana, con una humedad del 70% y vientos de 12 km/h. Para la tarde, se anticipa un clima similar, sin lluvias y con vientos leves de 16 km/h.

El SMN es el organismo encargado de la recopilación y difusión de información meteorológica en Argentina, emitiendo alertas sobre fenómenos peligrosos y brindando datos necesarios para diversas actividades. Las alertas se comunican para ayudar a la población a tomar decisiones adecuadas frente a condiciones climáticas adversas.