Martes, 3 de Marzo 2026
Condiciones climáticas adversas: se prevén tormentas y fuertes vientos en el sur de La Rioja
Clima

Condiciones climáticas adversas: se prevén tormentas y fuertes vientos en el sur de La Rioja

Este lunes, La Rioja experimentará temperaturas de hasta 37°C, pero se anticipan tormentas nocturnas. El martes, las máximas descenderán a 30°C con lluvias aisladas. Se prevén condiciones inestables para el resto de la semana.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las temperaturas en La Rioja alcanzarán los 37°C este lunes, marcando el inicio de una semana calurosa. Sin embargo, se prevé un cambio drástico en el clima, con el desarrollo de tormentas durante la noche del lunes que continuarán en la madrugada del martes. Este fenómeno afectará principalmente a los departamentos del sur, incluyendo Chamical y General Belgrano.

Para el martes, se anticipa un leve descenso de la temperatura, con máximas de 30°C y lluvias aisladas en el resto del territorio hacia la tarde. Las condiciones podrían incluir “lluvias intensas, tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento”. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones para evitar incidentes en la vía pública y en el hogar.

El clima se tornará más inestable entre miércoles y jueves, con la llegada de un frente frío que podría hacer bajar la temperatura hasta los 24°C. Desde el SAT La Rioja advierten sobre la posibilidad de granizo y fuertes ráfagas. El pronóstico para el fin de semana anticipa días más frescos, con máximas entre 23°C y 26°C y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Etiquetas: la rioja clima tormentas temperatura sat la rioja recomendaciones
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2003 articles →

Artículos relacionados

Vientos intensos y tormentas amenazan la seguridad en La Rioja este lunes

Campanas sufre daños agrícolas severos tras granizada de más de 20 cm de hielo

Alerta Amarilla: tormentas y vientos amenazan la tranquilidad en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar