Condiciones climáticas adversas: se prevén tormentas y fuertes vientos en el sur de La Rioja

Las temperaturas en La Rioja alcanzarán los 37°C este lunes, marcando el inicio de una semana calurosa. Sin embargo, se prevé un cambio drástico en el clima, con el desarrollo de tormentas durante la noche del lunes que continuarán en la madrugada del martes. Este fenómeno afectará principalmente a los departamentos del sur, incluyendo Chamical y General Belgrano.

Para el martes, se anticipa un leve descenso de la temperatura, con máximas de 30°C y lluvias aisladas en el resto del territorio hacia la tarde. Las condiciones podrían incluir “lluvias intensas, tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento”. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones para evitar incidentes en la vía pública y en el hogar.

El clima se tornará más inestable entre miércoles y jueves, con la llegada de un frente frío que podría hacer bajar la temperatura hasta los 24°C. Desde el SAT La Rioja advierten sobre la posibilidad de granizo y fuertes ráfagas. El pronóstico para el fin de semana anticipa días más frescos, con máximas entre 23°C y 26°C y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.