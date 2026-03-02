Lunes, 2 de Marzo 2026
Vientos intensos y tormentas amenazan la seguridad en La Rioja este lunes
Este lunes, La Rioja enfrenta inestabilidad climática con alerta amarilla por vientos intensos y tormentas aisladas. Se prevén ráfagas que reducirán visibilidad y podrían afectar actividades al aire libre.

Este lunes, el clima en La Rioja se caracteriza por inestabilidad, con una alerta amarilla por ráfagas intensas y posible aparición de tormentas aisladas. Se prevén vientos fuertes, especialmente por la tarde y noche, lo que podría causar cambios bruscos en el tiempo.

Las zonas del sur provincial serán las más afectadas, con riesgo de ráfagas que pueden disminuir la visibilidad y levantar polvo. El avance de un sistema frontal está generando inestabilidad en el centro y norte del país, provocando tormentas aisladas y actividad eléctrica ocasional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la alerta amarilla puede causar inconvenientes en actividades al aire libre y en la circulación de rutas.

Se aconseja a la población evitar actividades al aire libre durante las ráfagas intensas, asegurar objetos en patios y no refugiarse bajo árboles o postes eléctricos. Además, se recomienda conducir con precaución debido a la posible reducción de visibilidad. Se insta a la comunidad a mantenerse informada a través del sitio oficial del SMN, donde se podrán seguir las actualizaciones sobre las condiciones climáticas.

