Viernes, 16 de Enero 2026
Incendios en Chubut: la situación mejora con un 85% de control alcanzado
Clima

Incendios en Chubut: la situación mejora con un 85% de control alcanzado

El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85%, tras afectar 12 mil hectáreas de bosque nativo y viviendas. Más de 660 personas trabajan en el operativo para controlar la situación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El incendio en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, ha sido contenido en un 85 por ciento, según anunció el gobernador Ignacio Torres. Tras más de una semana de arduo trabajo, el mandatario indicó que ya no hay riesgo para las localidades cercanas, gracias a las lluvias moderadas que comenzaron a caer esta tarde.

Más de 660 personas participaron en el operativo, que incluyó brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad. Se utilizaron ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, en colaboración con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otras provincias como Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

El incendio ha afectado alrededor de 12 mil hectáreas de bosque nativo, arbustos y viviendas, además de provocar la declaración de Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego ha devastado más de la mitad del ejido municipal. En el Parque Nacional Los Alerces, aún persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese.

Torres también reafirmó su compromiso de proteger el bosque nativo, asegurando que durante su gestión no se permitirá la venta de hectáreas de esta área, y desestimó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos.

Publicidad
Etiquetas: chubut incendio puerto patriada estado de catástrofe servicio nacional de manejo del fuego brigadistas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

713 articles →

Artículos relacionados

Clima en Villa Unión: se esperan temperaturas extremas y lluvias para hoy

La Rioja en alerta: riesgo extremo de incendios forestales en todo el país

Clima en Villa Unión: se esperan lluvias y descenso de temperatura para hoy
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar