Incendios en Chubut: la situación mejora con un 85% de control alcanzado

El incendio en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, ha sido contenido en un 85 por ciento, según anunció el gobernador Ignacio Torres. Tras más de una semana de arduo trabajo, el mandatario indicó que ya no hay riesgo para las localidades cercanas, gracias a las lluvias moderadas que comenzaron a caer esta tarde.

Más de 660 personas participaron en el operativo, que incluyó brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad. Se utilizaron ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, en colaboración con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y otras provincias como Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

El incendio ha afectado alrededor de 12 mil hectáreas de bosque nativo, arbustos y viviendas, además de provocar la declaración de Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego ha devastado más de la mitad del ejido municipal. En el Parque Nacional Los Alerces, aún persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese.

Torres también reafirmó su compromiso de proteger el bosque nativo, asegurando que durante su gestión no se permitirá la venta de hectáreas de esta área, y desestimó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos.