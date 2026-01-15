Jueves, 15 de Enero 2026
La Rioja en alerta: riesgo extremo de incendios forestales en todo el país
La Rioja en alerta: riesgo extremo de incendios forestales en todo el país

La Rioja enfrenta un riesgo extremo de incendios forestales, según alertas del SNMF y SMN. Las altas temperaturas y vientos secos aumentan la preocupación entre autoridades y vecinos. Se han implementado medidas de prevención y concientización para evitar tragedias.

Hace 6 h 1 min de lectura
La Rioja se encuentra en alerta por un riesgo extremo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y la situación crítica en la Patagonia, donde se han registrado graves incendios en Chubut que han obligado a evacuar comunidades. Las condiciones climáticas, como la baja humedad y los vientos secos, están favoreciendo la rápida propagación de focos ígneos.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido alertas que incluyen a La Rioja entre las 16 provincias en mayor riesgo. En respuesta, la provincia ha intensificado sus mecanismos de prevención, incluyendo la evaluación diaria del riesgo mediante el Fire Weather Index y la implementación de restricciones en actividades que puedan generar fuego.

Las autoridades instan a la población a evitar prácticas que puedan iniciar incendios y a reportar rápidamente cualquier foco de fuego. Se realizan campañas de concientización para que tanto productores como turistas respeten las medidas de seguridad. Aunque La Rioja no ha reportado incendios significativos hasta el momento, la vigilancia continúa ante el potencial de nuevos incidentes.

