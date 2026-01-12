Pronóstico del tiempo en Villa Unión: un lunes con temperaturas variables

Este lunes 12 de enero, las temperaturas en Villa Unión alcanzarán un máximo de 35°C y un mínimo de 19°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan vientos del sur a 9 km/h y una humedad promedio del 52% durante el día.
En las primeras horas de la mañana, el SMN indica que no hay previsión de precipitaciones, con una humedad del 52%. A medida que avanza la mañana, la humedad descenderá al 48%, manteniéndose la ausencia de lluvias. Para la tarde, se pronostican vientos moderados de 23 km/h y la misma situación sin lluvias.
Ya en la noche, los vientos se incrementarán a 25 km/h, sin que se anticipen precipitaciones. El SMN se encarga de informar sobre el clima y emitir alertas tempranas para fenómenos peligrosos, ayudando a la población en la toma de decisiones.