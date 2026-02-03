Miércoles, 4 de Febrero 2026
Argentina se prepara para enfrentar a Corea del Sur en la Copa Davis
Deportes

Argentina se prepara para enfrentar a Corea del Sur en la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis se enfrenta a Corea del Sur en Busan del 6 al 8, con cinco debutantes y un cambio por lesión. La serie promete ser intensa, con partidos al mejor de tres sets y un clima desafiante.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El equipo argentino de Copa Davis ha llegado a Corea del Sur tras un extenso viaje de 36 horas. Este viernes 6 comenzará su serie frente a los locales, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026, que se extenderá hasta el domingo 8. Argentina competirá con cinco debutantes: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quien entró en reemplazo de Andrés Molteni, ausente por lesión.

El equipo ha estado entrenando en el Gijang Gymnasium, donde se disputará la serie en una cancha rápida y cubierta. Con temperaturas bajo cero y una significativa diferencia horaria, los argentinos deben cuidar su alimentación y descanso para afrontar el desafío. La Asociación Argentina de Tenis había solicitado adelantar la serie, pero Corea del Sur se negó, lo que llevó a una convocatoria inusual para el equipo nacional.

La serie contará con cinco partidos: cuatro singles y un dobles, cada uno al mejor de tres sets. El sorteo para determinar el orden de los partidos se realizará el jueves. Corea alistará a jugadores como Soon Woo Kwon y Hyeon Chung, quienes aportarán experiencia al equipo asiático.

Etiquetas: argentina copa davis tenis corea del sur javier frana atletas argentinos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1428 articles →

Artículos relacionados

Argentina se prepara para los JJOO de invierno 2026: récord de delegación y sedes en Milán y Cortina

Adiós a Cuatro Vientos: un ícono del deporte en La Rioja cierra sus puertas

Benjamín Escudero extiende su racha triunfal con victoria en Buenos Aires
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar