Argentina se prepara para enfrentar a Corea del Sur en la Copa Davis

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El equipo argentino de Copa Davis ha llegado a Corea del Sur tras un extenso viaje de 36 horas. Este viernes 6 comenzará su serie frente a los locales, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026, que se extenderá hasta el domingo 8. Argentina competirá con cinco debutantes: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quien entró en reemplazo de Andrés Molteni, ausente por lesión.

El equipo ha estado entrenando en el Gijang Gymnasium, donde se disputará la serie en una cancha rápida y cubierta. Con temperaturas bajo cero y una significativa diferencia horaria, los argentinos deben cuidar su alimentación y descanso para afrontar el desafío. La Asociación Argentina de Tenis había solicitado adelantar la serie, pero Corea del Sur se negó, lo que llevó a una convocatoria inusual para el equipo nacional.

La serie contará con cinco partidos: cuatro singles y un dobles, cada uno al mejor de tres sets. El sorteo para determinar el orden de los partidos se realizará el jueves. Corea alistará a jugadores como Soon Woo Kwon y Hyeon Chung, quienes aportarán experiencia al equipo asiático.