Argentina se prepara para los JJOO de invierno 2026: récord de delegación y sedes en Milán y Cortina
Argentina contará con la mayor delegación en 20 años en los JJOO de invierno de Milan Cortina 2026, que abarcará 22.000 km cuadrados y contará con seis villas olímpicas. ¿Qué posibilidades hay para los atletas argentinos?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se llevarán a cabo en Milan y Cortina, abarcando una superficie de 22.000 km cuadrados. Este evento contará con la presencia de seis villas olímpicas diseñadas para albergar a los atletas participantes.

Argentina presentará la mayor delegación en 20 años, lo que marca un hito significativo para el país en este tipo de competencias. La participación argentina se destaca por su crecimiento en comparación con ediciones anteriores, demostrando un compromiso renovado con el deporte.

Se espera que la inauguración de los Juegos genere gran expectativa y un ambiente festivo, atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional.

