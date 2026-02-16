Lunes, 16 de Febrero 2026
Boca Juniors comienza su pretemporada en La Rioja con miras al Campeonato 2026
Boca Juniors comienza su pretemporada en La Rioja con miras al Campeonato 2026

El plantel juvenil de Boca Juniors de handball realiza su pretemporada en Aimogasta, preparando partidos clave ante equipos locales. La participación de tres jugadores riojanos potencia el desarrollo del deporte en la región.

El Club Atlético Boca Juniors, a través de su plantel juvenil de handball, se encuentra realizando una pretemporada en Aimogasta, La Rioja, que se extenderá por una semana. El equipo, compuesto por 16 jugadores, llegó el sábado por la noche y comenzó sus entrenamientos el domingo, que incluyen actividades en el gimnasio y recorridos al aire libre.

Este lunes, el plantel tiene programados dos partidos en el Polideportivo Municipal contra Racing de Tinogasta y Prado Handball Club. La preparación también incluye acondicionamiento físico para enfrentar los próximos desafíos. La serie de encuentros amistosos continuará el martes en Chilecito, donde jugarán contra Independiente de Chilecito y la Secretaría de Deportes de Chilecito durante el "Febrero Deportivo". La semana culminará el viernes con la "Copa Ciudad de La Rioja", donde se enfrentarán a Poli Menem.

El entrenador del equipo es el riojano Marcos Barrera, quien dirige a tres jugadores locales, contribuyendo así al desarrollo del handball en la provincia. Esta pretemporada representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes deportistas mejoren sus habilidades y fortalezcan su vínculo con la comunidad.

