Empate sin goles en La Bombonera: Boca y Platense dejan a su hinchada decepcionada

Boca Juniors no logró marcar y terminó empatando 0-0 ante Platense, lo que generó silbidos de desaprobación entre sus aficionados en el estadio La Bombonera. Este partido correspondió a la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026, y dejó muchas interrogantes sobre el rendimiento del equipo.

La jugada más destacada del encuentro fue un disparo del lateral Juan Saborido, que impactó en el palo derecho del arco local a los 11 minutos del primer tiempo. A pesar de este momento, el partido careció de emociones y goles, lo que evidenció la frustración de los hinchas.

Con este resultado, Boca se ubica en el séptimo lugar del grupo A, acumulando un total de siete unidades, mientras que Platense se posiciona quinto, con una unidad más. El próximo desafío para el equipo dirigido por Claudio Úbeda será el enfrentamiento contra Racing el viernes 20 de febrero a las 20:00.

La presión sobre Boca aumenta debido a las irregulares actuaciones recientes, y los aficionados están expectantes sobre cómo responderán los jugadores ante este nuevo reto, especialmente después de las críticas recibidas tras el partido.