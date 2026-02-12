San Vicente se impone con contundencia en el Campeonato de Fútbol de Nonogasta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La sexta fecha del Campeonato de Fútbol de los barrios de Nonogasta, correspondiente a la Copa Rodrigo Brizuela y Doria, dejó resultados destacados que afianzan a los líderes de cada zona. Los punteros San Vicente y Amigos del Deporte lograron victorias contundentes en sus respectivos encuentros, disputados en la cancha del Club Joaquín Víctor González.

En un partido del jueves, San Vicente goleó a Belgrano 5 a 1, asegurando su posición en la cima de la Zona A con 13 puntos. Otros resultados de la jornada incluyeron a Tigres del Dos venciendo a Newell’s Old Boys 3 a 1 y a Las Estrellas superando a Central Norte 1 a 0. La actividad se completó el viernes, cuando Amigos del Deporte ganó 3 a 0 a El Asfalto, consolidándose como puntero de la Zona B con 16 puntos.

La próxima jornada promete emoción, ya que los equipos lucharán por mejorar su posición en la tabla. En la Zona A, Racing sigue en la pelea con 9 puntos, mientras que en la Zona B, Las Estrellas y Unión buscan acercarse a los líderes. Este torneo se perfila como un desafío emocionante para todos los participantes.