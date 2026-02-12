Jueves, 12 de Febrero 2026
San Vicente se impone con contundencia en el Campeonato de Fútbol de Nonogasta
Deportes

San Vicente se impone con contundencia en el Campeonato de Fútbol de Nonogasta

San Vicente y Amigos del Deporte lideran sus zonas en la sexta fecha del Campeonato de Fútbol de Nonogasta, con victorias que los consolidan en la cima. La próxima jornada será clave para definir a los protagonistas del torneo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La sexta fecha del Campeonato de Fútbol de los barrios de Nonogasta, correspondiente a la Copa Rodrigo Brizuela y Doria, dejó resultados destacados que afianzan a los líderes de cada zona. Los punteros San Vicente y Amigos del Deporte lograron victorias contundentes en sus respectivos encuentros, disputados en la cancha del Club Joaquín Víctor González.

En un partido del jueves, San Vicente goleó a Belgrano 5 a 1, asegurando su posición en la cima de la Zona A con 13 puntos. Otros resultados de la jornada incluyeron a Tigres del Dos venciendo a Newell’s Old Boys 3 a 1 y a Las Estrellas superando a Central Norte 1 a 0. La actividad se completó el viernes, cuando Amigos del Deporte ganó 3 a 0 a El Asfalto, consolidándose como puntero de la Zona B con 16 puntos.

La próxima jornada promete emoción, ya que los equipos lucharán por mejorar su posición en la tabla. En la Zona A, Racing sigue en la pelea con 9 puntos, mientras que en la Zona B, Las Estrellas y Unión buscan acercarse a los líderes. Este torneo se perfila como un desafío emocionante para todos los participantes.

Etiquetas: nonogasta fútbol campeonato de barrios copa rodrigo brizuela y doria san vicente amigos del deporte
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1643 articles →

Artículos relacionados

Camila Aguirre Ramos se clasifica para la segunda ronda del Regatas Bowl en Lima

Amancay se prepara para enfrentar a Jujuy Basket en busca de un nuevo triunfo en la Liga Argentina

Fallece Nélida Molina, figura clave en la vida del futbolista Ramón Ángel Díaz
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar