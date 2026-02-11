Miércoles, 11 de Febrero 2026
Amancay se prepara para enfrentar a Jujuy Basket en busca de un nuevo triunfo en la Liga Argentina
Amancay buscará su octava victoria consecutiva esta noche ante Jujuy Basket en un crucial partido por la Liga Argentina de Básquetbol. La confianza del equipo crece tras un inicio de año exitoso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h
Amancay se enfrenta a Jujuy Basket en un partido clave para mantener su posición en la cima de la tabla de la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26. El encuentro, correspondiente a la vigesimasegunda fecha de la fase regular en la Conferencia Norte, está programado para las 21.30 en el estadio de la Federación Jujeña.

El equipo riojano busca su octava victoria consecutiva, mientras que Jujuy Basket, séptimo en la tabla con un récord de 12-10, intentará reafirmar su reciente triunfo contra Independiente de Santiago del Estero. Conrado Echevarría, referente del Canario, expresó su optimismo sobre el buen momento del equipo y la importancia de los próximos partidos en enero y febrero para escalar posiciones.

Echevarría comentó que, a pesar de la presión, el equipo está tranquilo y confiado. Amancay ha tenido un inicio de año positivo, ganando todos sus partidos en casa, lo que les brinda una base sólida para afrontar la gira por el norte, donde se enfrentarán a Jujuy y Salta Basket. La preparación continúa con un enfoque claro en los desafíos que se avecinan.

Etiquetas: amancay la rioja jujuy basket liga argentina de básquetbol deportes básquetbol
