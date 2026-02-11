Amancay se prepara para enfrentar a Jujuy Basket en busca de un nuevo triunfo en la Liga Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Amancay se enfrenta a Jujuy Basket en un partido clave para mantener su posición en la cima de la tabla de la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26. El encuentro, correspondiente a la vigesimasegunda fecha de la fase regular en la Conferencia Norte, está programado para las 21.30 en el estadio de la Federación Jujeña.

El equipo riojano busca su octava victoria consecutiva, mientras que Jujuy Basket, séptimo en la tabla con un récord de 12-10, intentará reafirmar su reciente triunfo contra Independiente de Santiago del Estero. Conrado Echevarría, referente del Canario, expresó su optimismo sobre el buen momento del equipo y la importancia de los próximos partidos en enero y febrero para escalar posiciones.

Echevarría comentó que, a pesar de la presión, el equipo está tranquilo y confiado. Amancay ha tenido un inicio de año positivo, ganando todos sus partidos en casa, lo que les brinda una base sólida para afrontar la gira por el norte, donde se enfrentarán a Jujuy y Salta Basket. La preparación continúa con un enfoque claro en los desafíos que se avecinan.