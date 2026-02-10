Martes, 10 de Febrero 2026
Fallece Nélida Molina, figura clave en la vida del futbolista Ramón Ángel Díaz
Deportes

Fallece Nélida Molina, figura clave en la vida del futbolista Ramón Ángel Díaz

Falleció Doña Nélida Molina, madre del destacado futbolista Ramón Ángel Díaz, generando conmoción en el ámbito deportivo. Su legado y sacrificio perduran en la memoria del fútbol argentino.

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras el fallecimiento de Doña Nélida Molina, madre del reconocido futbolista y entrenador Ramón Ángel Díaz. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias y apoyo hacia Ramón y su familia en este momento tan difícil.

Doña Nélida, conocida como Juani, contrajo matrimonio a los 17 años con Ramón Bartolo Díaz y formó su familia en La Rioja, donde nacieron sus tres hijos. Ramón Ángel, el más pequeño, llegó al mundo el 29 de agosto de 1959. Desde su infancia, mostró un gran interés por el fútbol, destacándose en su escuela primaria y, más tarde, en River Plate.

La vida de Juani no fue fácil, ya que a los 14 años de Ramón Ángel, su esposo falleció a causa del Mal de Chagas, dejándola sola con tres hijos. A pesar de las adversidades, Juani trabajó como asistente de quirófano en el Hospital Presidente Plaza y logró mantener a su familia unida y fuerte. Esta fortaleza fue un ejemplo inspirador para Ramón Ángel, quien, al iniciar su carrera en el fútbol, le pidió a su madre que dejara su empleo para que pudiera dedicarse a cuidar de la casa.

